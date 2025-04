"Quando sono arrivato era un brutto momento psicologico"

Due vittorie e un pari nelle sue prime tre panchine per lui: ma la Juve che ha trovato era più in difficoltà a livello mentale o fisico? "Dal punto di vista psicologico - dice Tudor - era sicuramente un brutto momento, le ultime due partite erano state brutte e la squadra era appena uscita da due coppe; i ragazzi non stavano bene. Sul piano fisico ogni allenatore ha richieste diverse, per il calcio che piace a me con ritmo alto ci vuole una preparazione fisica particolare". Su Weah a sinistra e Cambiaso a destra: "Sono loro che preferiscono giocare su quel lato". Mentre sul confronto col gioco di Motta, Tudor è chiaro: "Non mi piacciono i paragoni con nessuno e non è gentile parlare di chi c'era su questa panchina prima di me. Sicuramente il secondo gol è stato molto bello". Infine, una domanda sul futuro della panchina: "Risponderò sempre uguale, sono felice di guidare la Juve e sto pensando solo all'allenamento di domattina".