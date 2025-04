L'Inter vince con il Cagliari e si prepara nel miglior modo possibile al ritorno dei quarti in Champions con il Bayern: un 3-1 che fa bene al morale (ora il Napoli è staccato di 6 punti e lunedì sera sarà chiamato a rispondere), considerando anche che i nerazzurri riescono a far rifiatare qualche titolare (Acerbi e Mkhitaryan a riposo, Bastoni e Thuram inseriti solo nel finale) grazie alla vena di un Arnautovic che veste i panni del trascinatore, con gol e assist. E anche se la "solita" amnesia post-intervallo si è ripresentata, alla fine Simone Inzaghi può essere contento di come sia stata immediatamente scacciata. “Tenevamo tanto a questa gara, sapevamo che non sarebbe stata semplice: c’è stata la distrazione del 2-1 ma la squadra è rimasta concentrata, siamo riusciti a fare il 3-1 e continuiamo a fare il nostro percorso. C’è tanta fatica ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. L’anno scorso abbiamo fatto 49 partite stagionali e questa era la 48^, e siamo solo al 12 aprile: è una stagione super performante e dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo con delle difficoltà, ma con tantissimo sacrificio da parte di tutti”. Poi, tornando sul gol di Piccoli: “Siamo i primi a sapere che dovevamo fare meglio ed essere più vicini all’uomo ma c’è anche della bravura sul cross di Augello. L’arrabbiatura con Thuram per la palla persa nel finale? Gliel’ho detto, era da gestire diversamente e in quel momento mi sono arrabbiato come è giusto che sia ma la prossima volta non lo farà più sicuramente: eravamo 3-1 ma sarebbe stato un attimo riaprirla”. Infine, in vista del Bayern, sul solito tema del “vincere aiuta a vincere”, Inzaghi risponde così: “Sì, arriviamo al Bayern con tanta fiducia sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima e che dovremo replicare la partita che abbiamo fatto all’andata. Non dovremo gestire nulla, troveremo un avversario che è tra le prime tre o quattro squadre al mondo”.

