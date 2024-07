Castellanos: "Quest'anno voglio giocare di più"

leggi anche Lazio, fatta per Castrovilli: firma in settimana

Alla Lazio è iniziato un nuovo ciclo con l'arrivo di Baroni e i tanti movimenti di mercato. Tra i giocatori da cui ripartire c'è sicuramente Valentin Castellanos , al suo secondo anno in biancoceleste. L'attaccante spera di riuscire a trovare più spazio, dopo essersi alternato spesso con Immobile nell'ultima stagione: "Lo scorso anno è stato complicato perché ho giocato meno rispetto al Girona ", ha dichiarato Castellanos ai microfoni di Sky, "penso che quella che sta per iniziare sarà una nuova avventura e sono focalizzato sugli allenamenti. Per me sarebbe importante giocare di più, anche a livello di fiducia".

"Ho scritto a Immobile, mi ha sempre aiutato tantissimo"

La lotta per un posto da titolare non ha incrinato il rapporto tra Castellanos e Immobile, che sono rimasti in contatto anche dopo il passaggio dell'ex capitano della Lazio al Besiktas. "Gli ho scritto che è stato importante per la squadra. Abbiamo parlato, mi ha sempre dato dei consigli e aiutato tantissimo. Ti arricchisce ascoltare un giocatore con la sua storia". L'obiettivo di Castellanos è quello di riuscire a indossare un giorno la maglia dell'Argentina: "Quello è il mio sogno, giocare per il tuo Paese è il massimo".