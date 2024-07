Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Il Modena comunica di aver concluso le pratiche per il tesseramento di Eric Botteghin, centrale brasiliano con passaporto italiano. Terminato il 30 giugno scorso il contratto con l’Ascoli, Botteghin si è legato al club gialloblù con un contratto annuale con opzione. CLICCA QUI PER LA GALLERY DEGLI ACQUISTI IN SERIE B