Prima sgambata della nuova stagione per la squadra di Gasperini che ha battuto per 3-0 i ragazzi della Primavera di Bosi a Clausone. Tra le novità spicca il ritorno in campo di Koopmeiners, dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’Europeo. Presenti più di 1500 tifosi, insieme al presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi

