Fiducia a tempo per Ivan Juric, che ha introdotto in conferenza stampa la sfida da ex contro il Torino: "A Firenze c'è stato un crollo emotivo, ma può essere una svolta in positivo. Esclusioni tra i convocati? No, la Roma non può permetterselo". Sul confronto coi giocatori: "Sono stati giorni di litigi, anche pesanti. Ci siamo detti la verità, prima in modo violento e poi ragionevole. Ora si riparte". E sull'eventuale esonero: "Non ci penso, sono sempre in contatto col presidente"

JURIC-ROMA, LA SITUAZIONE