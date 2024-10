"L'obiettivo è sempre lo scudetto"

“Io guardo la crescita della squadra”, continua Fonseca. “Non è facile trovare spazio quando 10 giocatori stanno davanti all’area e noi abbiamo creato. Dobbiamo migliorare nel riuscire a concretizzare le tante occasioni che creiamo. Ci è mancato trasformare quelle 4 o 5 opportunità e non è facile crearle contro una squadra come il Napoli. Dobbiamo migliorare in difesa. Ma non ho mai visto nessuna squadra che abbia messo in campo la qualità offensiva messa in campo da noi oggi. Le assenze? Penso che chi ha giocato, ha giocato bene. Possiamo dire che mancano giocatori importanti, ma non so se con loro avremmo fatto meglio di oggi perché chi ha giocato ha fatto bene”. Intanto, la sconfitta con il Napoli non fa cambiare l’obiettivo: “Obiettivo scudetto? Non posso dire il contrario dopo aver visto come la squadra ha giocato, reagito e lottato unita senza giocatori importanti. Siamo solo a 9 partite, nessuno vince o perde il campionato dopo 9 partite”. Infine, una battuta molto chiara sul suo rapporto con Leao, partito ancora una volta dalla panchina: “Non c’è nessun conflitto tra noi, è solo una scelta dell’allenatore. Quello che penso è che sia obbligo di tutti i giocatori fare il loro meglio per la squadra; noi cerchiamo di motivare i giocatori con diverse modalità, poi io non devo pregarli o ‘mendicare’ il loro impegno. Oggi Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta tornando per tornare in formazione, per me questa è la cosa più positiva”.