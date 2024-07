La cantante "testimonial" d'eccezione per la nuova maglia del club rossoblù. "La foto che tutti stavate aspettando" ha scritto il Genoa sui social

Il Genoa ha presentato ieri la sua nuova maglia per la stagione 2024/25, ma oggi a posare con lei c'era una testimonial d'eccezione: Annalisa. Col 10 sulla schiena e un sorriso immortalato dalla macchina fotografica, lo scatto è stato condiviso sui profili social del club rossoblù: "La foto che tutti stavate aspettando". E infatti è diventata virale nel giro di pochi minuti. Ligure di nascita, la cantante ha ormai un noto legame con il Genoa dopo hit diventati cori dei tifosi e la sua "Bellissima" usata per la campagna abbonamenti per l'annata precedente.