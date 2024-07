Da Auronzo di Cadore la Lazio si ferma per la prima volta nel pre campionato. Guendouzi sblocca su rigore, ma nel finale arriva il pari della Triestina (Serie C) con un'autorete di Lazzari. Prima partita di Zaccagni (col 10), Romagnoli si fa male ed è costretto al cambio nel primo tempo

Dopo le vittorie contro l'Auronzo e il Trapani la Lazio si ferma per la prima volta nel pre campionato: lo fa pareggiando 1-1 contro la Triestina, squadra di C. Alla rete iniziale di Guendouzi - su rigore guadagnato dal capitano Patric - risponde l'autogol nel finale di partita di Lazzari, che devia un tiro di Vertainen e beffa Mandas. Era la prima partita di Zaccagni rientrato dagli Europei e col nuovo numero, il 10, sulla schiena, preso in eredità da Luis Alberto. Buona Lazio nel primo tempo, con un Isaksen vivace e un doppio palo a firma Noslin, mentre la squadra di Baroni è apparsa un po' più spenta nella ripresa, con la Triestina (e sempre con Vertainen) che ha rischiato addirittura il colpo grosso al 90' andando a un passo dal 2-1.