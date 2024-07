"Siamo molto felici di questo progetto, è molto importante per la Roma e per la città". Così Ryan Friedkin , alla fine del vertice in Campidoglio sul nuovo stadio della Roma insieme al sindaco, Roberto Gualtieri , e accompagnato dalla Ceo giallorossa Lina Souloukou. Il vice-presidente gialloriosso ha poi aggiunto: "Siamo determinati a costruire un bellissimo stadio". Come riportato sul sito ufficiale della Roma, l'incontro è stato caratterizzato da un entusiasmo condiviso per la natura innovativa del progetto e i numerosi benefici che promette , sia per i tifosi di calcio che per tutti i cittadini di Roma.

Il sindaco Gualtieri sullo stadio: "Sarà tra i più belli al mondo"

"Oggi si è svolto un incontro con l'As Roma, c'é stato presentato il progetto dello Stadio, che la società renderà pubblico col video oggi stesso. Siamo molto contenti perché è un bellissimo progetto, è stata fatta la scelta di lavorare su un livello di qualità più alto e si propone come uno Stadio di categoria top: sarà uno degli stadi più belli del mondo". ha detto invece il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine dell'incontro sullo Stadio di Pietralata. "Ha alcune caratteristiche - ha spiegato - che faranno felici gli sportivi e i tifosi a partire dalla più grande curva sud esistente per numeri e caratteristiche, inclinazione del catino, davvero straordinario. Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico, non uno stadio uguale a tutti gli altri ma molto pensato in relazione alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità, alla sua storia. Quindi è un progetto che davvero si integra rispetto alle caratteristiche monumentali e storiche della città. Un progetto anche ispirato alla sostenibilità green ed è collegato come sapevamo a una riqualificazione dell'area con un parco molto grande e delle aree verdi molto importanti. Siamo molto soddisfatti, è stata anche un'occasione non solo di vedere il progetto architettonico ma anche per entrare nel merito di tutta la procedura per rendere questo complicato processo il più rapido possibile".