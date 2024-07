Cardinale: "Vogliamo riportare il Milan in alto"

Il proprietario del Milan traccia le linee guida per il futuro del club: "Siamo proprietari da due anni e il nostro obiettivo è farlo tornare protagonista sulla scena internazionale. Abbiamo 550 milioni di fan in tutto il mondo, 50 dei quali negli Stati Uniti e vogliamo puntare anche su questi"

Obiettivi chiarissimi per Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero 1 di Red Bird. Il patron rossonero ha avuto un colloquio presso la CNBC con Jessica Gelman, CEO di Kraft Analytics Group, in vista delle amichevoli che la sua squadra sosterrà negli Stati Uniti: "Parte delle ragioni per cui ci siamo impegnati a fare questa tournée di amichevoli negli Stati Uniti è per l’enorme richiesta dall’America per il calcio europeo - dice - È un’opportunità importante. Siamo proprietari del Milan da due anni e il nostro obiettivo è farlo tornare protagonista sulla scena mondiale. Abbiamo 550 milioni di fan in tutto il mondo, 50 dei quali negli USA e vogliamo puntare anche su questi".