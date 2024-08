Il marocchino si è presentato in conferenza stampa: "Sono un centrocampista che può giocare in tutte le aree del campo". Sul suo punto di riferimento, invece: "Mi ispiro a Pogba. Penso di avere un profilo abbastanza simile, ha caratteristiche fisiche simili alle mie". Infine, sul suo arrivo a Firenze: "Il progetto della Fiorentina mi è piaciuto da subito. Sono in un grande club"

"Sono un centrocampista che può sia attaccare che difendere. Posso giocare in tutte le aree del campo". Così Amir Richardson, nuovo centrocampista della Fiorentina, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Il mio obiettivo – ha detto – è quello di andare il più lontano possibile con il club, in campionato ed in Europa". Il giocatore arriva dal Reims sulla base di 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Chi ha però influito per il suo passaggio alla Fiorentina è stato il connazionale Amrabat: "Mi ha consigliato questo club – ha spiegato Richardson. Mi ha detto che è meraviglioso".