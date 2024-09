Napoli, la nuova era targata Lukaku è già iniziata

Sono bastati 19 minuti a Romelu Lukaku per la sua prima firma con la maglia del Napoli, con il belga che ha già messo in mostra l’esperienza e l’abitudine a risolvere le situazioni più complicate. Qualcosa è cambiato: a Napoli è iniziata la nuova era targata Big Rom

Il primo gol in azzurro nel primo minuto degli undici di recupero. Indossando per la prima volta la maglia numero 11. Con i numeri si può giocare e sognare. E Probabilmente un esordio così Romelu Lukaku non se lo sarebbe mai immaginato. Nonostante tutto: l’esperienza e l’abitudine a risolvere le situazioni più complicate. Perché alla fine proprio il peso, la statura il curriculum, hanno fatto la differenza, nella prima notte al Maradona. Qualcosa è cambiato. Con Lukaku in campo. Lo speravano i 50 mila allo stadio, lo sapeva anche Antonio Conte. Abile pure a tarare il tempo da concedergli in campo.