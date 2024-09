Baroni non ha perso tempo. Gli sono bastate le prime tre giornate per mandare in campo quasi tutto il mercato estivo . Un po’ una necessità per una squadra che sta cambiando pelle e identità, molto come scelta per pesare e costruire la Lazio che verrà. Per ogni nuovo allenatore i confronti col recente passato sono inevitabili. Tra Sarri e Baroni ecco la prima grande differenza. L'ex tecnico richiedeva tempi di inserimento e rodaggio più lunghi - gioca solo chi è pronto anche tatticamente - per quello nuovo invece solo giocando si può arrivare ad essere pronti . Filosofie diverse.

I nuovi che avanzano

In 270 minuti 5 su 6 tra gli ultimi arrivati sono partiti dall'inizio almeno una volta. Il settimo, Gigot, non era ancora disponibile. L'unico che in pratica non ha trovato spazio è Castrovilli, non ancora in condizione come confermato dalla dolorosa esclusione dalla lista europea che costringerà Baroni ad avere gli uomini contati in mezzo al campo. Dele-Bashiru è stato il più utilizzato ma ha convinto parzialmente, Noslin tornerà a coprirà due ruoli in attacco - per lui garantisce Baroni - Tchaounà non è partito bene ma tra i nuovi è il più promettente. Partenza lanciata invece per Dia e Tavares. Il primo è già andato a segno ed è destinato a far coppia con Castellanos molto più del previsto, sul terzino invece c'è l'incognita continuità ma se è quello visto contro il Milan i biancocelesti hanno un tesoro tra le mani. Squadra rinnovata e molto più giovane. Rivoluzione inevitabile anche per alleggerire il monte ingaggi della rosa ridotto del 20%. A Baroni il compito di non alleggerirne però neanche le ambizioni.