Inter verso Monza: giovedì gruppo al completo

Tra oggi (con il ritorno di Zielinski) e giovedì Simone Inzaghi ritroverà tutti i suoi giocatori impegnati con le nazionali e da venerdì potrà preparare in maniera più intensa la sfida contro il Monza, in programma domenica. Una trasferta a chilometro (quasi) zero che aprirà una settimana molto importante per i nerazzurri, con la trasferta di Champions League contro il Manchester City e il derby col Milan. Nel video le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT