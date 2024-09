Nel VIDEO Giuseppe Bergomi analizza a 'Sky Calcio Club' la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "L'Inter è andata in difficoltà a centrocampo. Fisicamente non l’ho vista bene. Due partite di alto livello così vicine come City e Milan fa fatica a sostenerle sia mentalmente che fisicamente"

