Grande entusiasmo in casa Torino per il primo posto in serie A. A Sky Sport24 è intervenuto Claudio Sala, il capitano della stagione 76-77, l'ultima che vide i granata in testa: "E' un campionato strano, quasi ribaltato con il Torino ma anche Udinese ed Empoli nelle prime posizioni. Noi vincemmo lo scudetto nel primo anno di Radice, Vanoli può vincere al suo primo anno. Un giocatore che mi piace è Ricci, sembra il nostro Pecci...."

