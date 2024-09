Dove vedere Atalanta-Como

La partita tra Atalanta e Como, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 23 settembre alle 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Como

Atalanta e Como torneranno ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 129 giorni dall’ultima volta: l'ultimo confronto tra i due club nel torneo risale al 17 maggio 2003 e terminò con il successo della Dea per 2-1 (iniziale vantaggio biancoblù firmato da Nicola Caccia e doppietta di Cristiano Doni per i nerazzurri). Il prossimo sarà il 19° confronto in Serie A tra Atalanta e Como: il bilancio dei precedenti sorride ai lariani che vantano sette successi a fronte di cinque vittorie dei nerazzurri, con sei pareggi a completare il quadro. Quattro delle cinque vittorie dell'Atalanta sul Como in Serie A sono arrivate in match giocati in casa; in generale, dopo avere perso il primo confronto interno contro i biancoblù nel massimo campionato, la Dea è rimasta imbattuta in tutti i successivi otto (4V, 4N): striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga contro una delle avversarie attualmente presenti nel torneo per i nerazzurri. Dopo il successo contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questa Serie A. Inoltre, la squadra bergamasca non pareggia una gara nel massimo torneo dal 15 aprile scorso contro l'Hellas Verona in casa (2-2), ed è la compagine che non impatta da più tempo un match nel torneo (da 11 turni). Il Como non ha vinto alcuna delle prime quattro gare (2N, 2P) giocate in questa Serie A, parziale in cui ha incassato ben sette reti: meglio soltanto del Venezia e proprio dell'Atalanta (otto subite da entrambe). Mai i biancoblù avevano concesso più gol a questo punto del torneo, e solo due volte ne hanno subite almeno otto dopo le prime cinque gare giocate in massima serie (otto nel 1950/51 e nove nel 1981/82).