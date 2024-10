Bonucci: "Ecco perché sono andato al Milan. E Guardiola..."

Dal Milan al ritorno alla Juve fino ai retroscena di mercato. Leonardo Bonucci, ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club, ha toccato vari temi, come la sua esperienza in rossonero, tra il 2017 e il 2018. "Sono andato al Milan perché c'era stato il famoso screzio con Allegri. Io volevo comunque rimanere vicino a casa per le note vicende che c'erano state di mio figlio. Non me la sentivo di andare all'estero perché quando cambi è sempre un punto interrogativo. Sono andato al Milan perché comunque stava iniziando un nuovo ciclo. Con tanti acquisti: 12 ne fecero Mirabelli e Fassone. E poi a fine anno, quando è saltato tutto il banco, mi dissero 'qua non c'è più posto per te'. Allora ho detto se io devo andar via, uscire da questo ciclo qua, voglio tornare alla Juventus. Si sono incastrate queste dinamiche, ma la scelta è stata perché comunque si era creata all'interno, tra me l'allenatore e la società, un'energia che non fluiva più come doveva fluire e chi poteva spezzarla potevo essere solo. Allegri aveva rinnovato dopo la finale di Champions. La società è una e decide e quindi in quel caso eravamo tutti d'accordo che le strade non potevano proseguire perché sarebbe stato non un male però comunque sarebbe stato difficile rimettere tutto a posto senza allontanarsi. Quando ci siamo riavvicinati si stava meglio che prima".