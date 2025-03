Esordio con vittoria per Tudor, nuovo allenatore che ha però perso Federico Gatti nel primo tempo. Infortunio in avvio dopo un contrasto con Pinamonti, problema al polpaccio sinistro che l'ha visto stringere i denti per 14 minuti. Dopo il vantaggio di Yildiz, però, il difensore bianconero è stato sostituito da Kalulu. Nelle prossime ore gli esami strumentali faranno luce sulle condizioni del giocatore

La Juventus rischia di perdere Federico Gatti. Nella vittoria contro il Genoa all'esordio in panchina di Tudor, i bianconeri hanno dovuto fare a meno in avvio del difensore 26enne sostituito per infortunio. L'episodio riporta al minuto 13 quando, dopo un break di Pinamonti (ai danni di Veiga) che si stava involando verso la porta di Di Gregorio, Gatti era stato protagonista di un grande recupero fermando l'avversario al limite dell'area. Un contrasto involontario tra i due, all'altezza del polpaccio sinistro del difensore, aveva richiesto prima le cure dello staff medico e poi registrato il ritorno in campo di Gatti che aveva stretto i denti. Una permanenza in campo a tempo però per il bianconero, che subito dopo il vantaggio di Yildiz era stato sostituito da Kalulu. Successivamente Gatti ha seguito la partita dalla panchina sostenendo i compagni. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del problema fisico.