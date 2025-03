Ranieri analizza la vittoria: "Era importante vincere, abbiamo lottato contro chi si sta giocando la salvezza. Dovbyk ragazzo sensibile, questi gol gli fanno bene". E sul futuro della panchina scherza con lo studio Sky: "Se cerco un allenatore come me o diverso da me? Spero più giovane… Buonasera a tutti" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Ancora una vittoria per la Roma: sette di fila (per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2016 con Luciano Spalletti allenatore, otto in quel caso). Terzo 1-0 consecutivo, anche senza Dybala infortunato e ormai out per tutto il resto della stagione: "Bisogna sempre crederci fino alla fine - sono state le parole di Claudio Ranieri a Sky dopo la partita vinta a Lecce -, abbiamo sbagliato due gol facili, poi gli abbiamo dato la possibilità di farci gol. Nel secondo tempo è stato tutto più combattuto e meno geometrico. Era importante vincere, abbiamo lottato contro chi si sta giocando la salvezza".

"Dovbyk ragazzo sensibile, questi gol gli fanno bene" Sul match winner: "A Dovbyk bisogna chiedergli tanto per stimolarlo. Lo facciamo tutti i giorni e lui approva. Ho chiesto più spesso palloni profondi come quello dove è nato il gol, è bravo a fare questo. È un ragazzo sensibile, questi gol gli fanno bene". Sulla corsa quarto posto (-4 dal Bologna): "E' presto per guardare lì, guardo solo i miei. Ho chiesto alla squadra di dare tutto per non avere rimpianti. Le ultime otto saranno tutte difficili".