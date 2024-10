Festa Viola Park, Commisso: "Fa male senza Barone"

Nel giorno dell'anniversario dell'inaugurazione del Viola Park, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto ricordare ancora una volte Joe Barone, il direttore generale della Firoentina venuto a mancare lo scorso Marzo: "La cosa che più mi fa male, è non poter festeggiare questo anniversario con Joe Barone - dice - Lui lavorava qui per 12 ore al giorno e pensare che lui non c'è più è dura". Il presidente Viola si dice soddisfatto per quanto creato: "Quando ho del tempo, prendo la macchinina da golf e faccio un giro, la cosa che mi impressiona di più è vedere che il posto, che era bello ma vuoto, è diventato questo bellissimo". E ancora non è del tutto completo: "Abbiamo acquisito i terreni per fare i parcheggi e abbiamo altri cinque ettari. Siamo arrivati a oltre 100 ettari per tutto il Viola Park, il centro sportivo più grande d'Italia e forse uno dei più grandi d'Europa o del mondo. Negli Stati Uniti ci sono grandi stadi, ma non centri sportivi così".