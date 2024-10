Giornata di riposo per l'Inter che domani, martedì 15 ottobre, tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ci sarà anche Nicolò Barella che riprenderà ad allenarsi a pieno regime con l'obiettivo di scendere in campo con la Roma. Anche Buchanan è in procinto di tornare in gruppo, ma per lui ci vorrà più tempo. Nel video, il nostro inviato Matteo Barzaghi fa il punto sugli impegni degli altri nazionali e sui rispettivi rientri a Milano

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT