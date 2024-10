Finisce 1-1 al Sinigaglia, sfida decisa dai gol di Bonny e Nico Paz (il suo primo in Serie A). È invece la terza rete in campionato per l'attaccante del Parma, che s'inventa lo splendido vantaggio: Hernani lo serve dalla destra, pallone leggermente arretrato per la girata in porta ma non per il colpo di tacco. Il 20enne francese beffa così Dossena in marcatura, meraviglia imparabile per Audero

