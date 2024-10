Motta: "Inter favorita al titolo con il Napoli"

Vigilia di derby d'Italia. Thiago Motta rivela le sensazioni da ex: "Ovunque torno vengo trattato bene perché mi sono sempre comportato nella maniera migliore con tutti, senza interessi personali". Sulla formazione: "Yildiz deve stare più vicino a Vlahovic? Possibile, vediamo domani". Sulla partita: "Dobbiamo negare all'Inter le transizioni in avanti, ma è un match come un altro in cui dare il 200%. Nessun infortunato recupera"

Thiago Motta ha parlato in esclusiva a Sky Sport, a 24 ore dal suo primo derby d'Italia sulla panchina della Juventus:



Che settimana è stata? Dopo la prima sconfitta ha dovuto lavorare sulla testa dei giocatori?

"Non ho dovuto lavorare sulla testa dei giocatori. La sconfitta è una novita per noi, ma è un capitolo chiuso. Ora la concentrazione è sulla partita di domani, in un grande ambiente. Come al solito daremo il 200%".



Che partita sarà? L'Inter è molto diversa dallo Stoccarda...

"Sarà una grande partita. Si tratta della favorita per lo scudetto e come sempre affronteremo il match al massimo, determinati a fare quello che conviene e a non lasciare che la partita vada sui loro binari".

Ha vissuto il migliore anno della storia dell'Inter. Che accoglienza pensa di trovare?

"Ho bei ricordi all'Inter e ogni volta ho avuto delle buone accoglienze perchè mi sono sempre comportato nel modo giusto, al di là dei risultati sportivi. Sarà un bell'ambiente da vivere".

In porta ci sarà ancora Perin? Recupera qualcuno dei giocatori fuori in Champions?

"Non recupereremo nessuno degli infortunati, i nostri portieri possono giocare tutti".

Sembra che Yildiz stia vivendo un momento di appannamento. Dipende anche dalla sua posizione in campo?

"Yildiz sta bene, ha bisogno di migliorare in tutti gli aspetti del gioco, ma come tutti. Deve essere sempre collegato alla squadra, dalla fase difensiva alla concentrazione. Si tratta di un giovane, ma già di un grande giocatore che dobbiamo sfruttare nel modo migliore, sia da esterno che da centrocampista. Sono convinto però che i grandi giocatori possano giocare ovunque e molto bene".

Lei domani sarà contento se...?

"Non cambia niente, è una partita da affrontare nel modo giusto, giocando bene a calcio e aumentando le nostre possibilità di vincere".

Di seguito la conferenza stampa dell'allenatore bianconero: