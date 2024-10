Primo tempo show a San Siro: al 15' sblocca Zielinski su rigore, ma Vlahovic pareggia poco dopo. Al 26' Weah firma il 2-1 della Juve, ma Mkhitaryan fa 2-2 al 35'. Passano pochi minuti e arriva un nuovo rigore per l'Inter, con Zielinski ancora a segno. La diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD