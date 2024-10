Nesta: "Mai fallo di Djuric sul gol annullato"

Una buona partita, ma solo una sconfitta. Pur sempre contro un’avversaria forte. Dopo il 2-0 subito dall’Atalanta di Gasperini, Alessandro Nesta è molto duro soprattutto su una cosa. Prima dei due gol dell’Atalanta, infatti, è stato annullato a Vignato il gol del vantaggio del Monza per un contatto a tre in mischia tra Djuric, Ederson e D’Ambrosio. "Per me quello non è mai fallo, qualunque cosa l'arbitro abbia fischiato. Stasera tutto questo divario non s'è visto, abbiamo pressato con coraggio e fatto la partita che volevamo". Lo stesso Nesta ha aggiunto: "Pablo Marì e Retegui si sono picchiati tutta la partita ma nessun fallo è mai stato fischiato. L'avversario è forte, lo stadio bellissimo e abbiamo fatto un figurone grazie a una prestazione importante. Il gol dell'1-0 ha cambiato tutto: per me abbiamo fatto bene, i ragazzi hanno fatto tutti benissimo – ha proseguito Nesta -. Abbiamo sette giocatori di meno, se recuperiamo tutti abbiamo un'ottima squadra. Per non farsi fare gol bisognava che anche i subentrati andassero a duecento all'ora. Se ci fossimo difeso bassi, avremmo preso cinque o sei gol come chi ci ha preceduto a Bergamo".





