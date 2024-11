Le pagelle di Monza-Lazio 0-1

La sfida tra il Monza e la Lazio termina con la vittoria della squadra di Baroni. Decisivo il gol di Zaccagni, il migliore in campo ma tra i biancocelesti bene anche Rovella e Romagnoli. Nel Monza stavolta Maldini stecca: è lui il peggiore in campo insieme a Pedro Pereira. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

