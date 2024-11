L'allenatore biancoceleste si è sentito male durante una cena fuori in famiglia ed è stato ricoverato per congestione. Nessuna conseguenza per lui che è stato già dimesso dopo gli accertamenti

Un po' di paura iniziale, ma alla fine si è trattato solo di un grosso spavento. Marco Baroni è stato ricoverato in ospedale nella serata di lunedì per una congestione, ma dopo gli accertamenti è stato dimesso e ora sta bene. L'allenatore della Lazio si era recato a Gubbio per passare un po' di tempo insieme alla famiglia, approfittando dei due giorni di riposo concessi alla squadra, ma nel corso di una cena presso una nota osteria della zona non si è sentito bene. Il mister ha avvertito delle fitte allo stomaco che hanno costretto a chiamare e far intervenire un'ambulanza per il trasporto in ospedale. Rientrato a casa, Baroni sarà regolarmente a disposizione della squadra per dirigere l'allenamento di mercoledì.