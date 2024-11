Il nome di Claudio Ranieri per la panchina della Roma arriva nell'ambito di quello che abbiamo già definito un vero proprio casting che nelle ultime ore avrebbe visto prevalere, da parte della dirigenza -con Ryan Friedkin e il ds Ghisolfi in testa- la scelta di un allenatore italiano. Nei pensieri della dirigenza giallorossa, infatti,, sarebbe questa la strada più sicura per tamponare lo stato di emergenza e poi individuare con calma l’allenatore del futuro. Senza dimenticare la resistenza della Federazione turca per liberare Montella, profilo sula quale la Roma aveva messo gli occhi