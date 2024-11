L'allenatore del Napoli nel pre-partita: "Stiamo bene, sono rientrati tutti i nazionali e pronti a giocare questa partita. Roma prudente? Bisogna vedere che tipo di intenzione hai durante la partita. La Roma ha sicuramente degli ottimi giocatori in campo e in panchina. Serve rispetto nei confronti della Roma e di Claudio. Ogni partita deve rappresentare uno stimolo per noi: non dobbiamo guardare gli altri ma pensare a noi stessi migliorando di partita in partita. Come cambia il Napoli con Lobotka? Ha grande esperienza ed è un giocatore formato. Gilmour ha 24 anni e grandi potenzialità: è stato un ottimo acquisto per il Napoli"