Dybala e Hummels, titolarità difficile contro il Napoli di Conte, prima partite del Ranieri tris. Per l'argentino ancora lavoro differenziato, il tedesco invece è rientrato in gruppo dopo l'influenza dei giorni scorsi. Ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina, anche alla luce degli impegni complicati che seguiranno la sfida contro la capolista. Napoli-Roma è in diretta su Sky e in streaming su NOW domenica 24 novembre alle 18

