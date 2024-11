Una gioia a tempo. Poco tempo. Pochissimo. Uno spazio di 3 minuti in cui il Bologna è passato dalla gioia del primo gol in Champions dopo 60 anni, alla disperazione di una scofitta che compromette, probabilmente, in modo irrimediabile il cammino nella competizione europea. Un mix di delusione, frustrazione e rabbia quello della squadra di Italiano che ha rivisto per l'ennesima volta lo stesso film, brutto. Si crea tanto, si arriva anche a rete come per Dallinga fermato da un fuorigioco millimetrico, ma il risultato non cambia. In questa Champions League per il Bologna si è mossa solo la casella dei gol segnati ma non la classifica, che condanna all'eliminazione a meno di clamorosi risultati nelle ultime tre contro Benfica, Sporting e Borussia Dortmund. Quell'insieme di sentimenti che ti mette alla prova sono gli stessi del Venezia, prossimo avversario in campionato sabato sera su Sky. La squadra di Di Francesco crea tantissimo ma viene sempre e irremedibilmente punita al minimo errore come successo contro il Lecce, 16 tiri totali a 7, 6 nello specchio contro 2 ma zero punti e una classifica che la vede all'ultimo posto. Una sfida tra deluse a livello morale che promette battaglia. Più che cappellino, per la prossima partita potrebbe servire l'elmetto sia a Bologna sia al Venezia.