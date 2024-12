Ferrari: "Bove ha convinto i compagni a giocare"

Edoardo Bove "è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì" in coppa Italia contro l'Empoli a Firenze, "quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c'è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all'entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi. "Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri: abbiamo visto il ragazzo stamattina, ci abbiamo parlato insieme, è lucido, sveglio, con la sua voglia di ridere e scherzare. La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, è un qualcosa che dovrà andare ancora avanti nelle prossime giornate, però il ragazzo sta bene", ha aggiunto. Parole confermate poi da una nota del club: "ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".