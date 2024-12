All'intervallo decide il terzo gol in campionato di Cataldi, che al 24' sfrutta l'assist di Beltran e dedica la rete a Bove. Meglio la Fiorentina per possesso e intensità: chance in avvio per Sottil e Dodò. Cagliari organizzato e ben messo in campo, ma all'11' i sardi avevano sfiorato il vantaggio con Piccoli e Makoumbou