In queste ore il calciatore Viola si sottoporrà a un intervento per impiantare un defibrillatore sottocutaneo removibile, così da permettergli (secondo il protocollo) di poter lasciare l'ospedale Careggi di Firenze nei prossimi giorni, probabilmente tra giovedì e sabato

E' il giorno dell'intervento per Edoardo Bove, che in queste ore sarà operato all’ospedale Careggi di Firenze per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo removibile. Una scelta necessaria, secondo il protocollo ospedaliero, per poter essere dimesso e fare ritorno a casa nei prossimi giorni, probabilmente tra giovedì e sabato. Il giocatore della Fiorentina è ricoverato da domenica 1 dicembre, dopo il malore accusato al 17' di Fiorentina-Inter. Una volta dimesso, e dopo aver ottenuto tutti i risultati degli esami sostenuti in questi giorni, Bove potrà decidere autonomamente, in accordo con i medici, se mantenere o rimuovere il defibrillatore.