La Fiorentina è imbattuta nelle otto partite giocate in casa nella fase a gironi della UEFA Conference League (6 vittorie, 2 pareggi), segnando in media 2.9 gol a partita. In generale, la Viola ha realizzato almeno una rete in tutte le ultime 25 gare casalinghe della fase a gironi delle principali competizioni europee – l'ultima volta senza che i toscani abbiano segnato in questa fase risale a settembre 2008, contro l'FCSB in UEFA Champions League.