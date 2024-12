Verona e Milan in campo con cuccioli di cani

Per la prima volta in serie A venerdì 20 dicembre, in occasione dell'anticipo della 17^giornata di serie A fra Verona e Milan, le due squadre scenderanno in campo al Bentegodi accompagnate da sette cuccioli meticci , che oggi vivono al Rifugio del Cane e del Gatto gestito da ENPA Verona e di proprietà del Comune di Verona. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'adozione degli animali

Sarà una prima volta storica quella fra Verona-Milan. Non c'entrano le statistiche del match ma solo l'iniziativa che accompagnerà, venerdì 20 dicembre nell'anticipo della 17^giornata di serie A, l'ingresso in campo delle due squadre. I capitani di Verona e Milan, insieme ad altri cinque giocatori delle due formazioni, porteranno con loro sette cuccioli di cani durante l'ingresso in campo delle squadre al 'Bentegodi' nel consueto cerimoniale prepartita. L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente gialloblù Maurizio Setti, dalla sua compagna Patrizia e da tutto il Club, e organizzata insieme al Comune di Verona e ENPA Verona, si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso l'adozione di animali. I sette cuccioli saranno adottati a distanza dal Club, che diventerà ufficialmente il padrino dei piccoli meticci e contribuirà in maniera concreta alla loro permanenza al Rifugio finché non troveranno una famiglia e una casa pronti ad accoglierli. Nel momento in cui i cuccioli saranno affidati, la società donerà alle famiglie adottive dei gadget targati Hellas Verona: un portasacchetti, un guinzaglio e una ciotola a tinte gialloblù.

I sette cuccioli, due maschi e cinque femmine, saranno chiamati: Zeno, Mastino, Olimpia, Arena, Bra, Hellas e Verona. Il capitano Darko Lazovic, Domagoj Bradaric, insieme a quattro ragazzi della Primavera maschile e due ragazze della Primavera femminile, sono andati a visitare il Rifugio, a conoscere i sette cuccioli e tutti i cani e i gatti del centro. Le maglie indossate dai gialloblù che scenderanno in campo contro il Milan saranno successivamente messe all'asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà devoluto tramite Hellas Verona Foundation al Rifugio del Cane