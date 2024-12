Verona, rottura del legamento per Harroui

Rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Harroui. Questa la diagnosi che rovina la gioia del Verona per il successo ottenuto a Parma che ha interrotto una striscia di risultati negativi. Il centrocampista marocchino aveva già saltato diverse partite in stagione per un problema muscolare. Sarà operato a Roma il 23 dicembre dal professor Mariani