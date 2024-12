Marotta: "L'Atalanta è la lepre, noi i cacciatori"

"Fare il presidente è un onore, farlo all'Inter ancora di più". Così Giuseppe Marotta ai Gazzetta Sports Awards. Il presidente nerazzurro ha ripercorso le sue tappe: "Ho iniziato all'Atalanta e poi sono passato alla Sampdoria, sono partito dalla provincia per arrivare a club come Juventus e Inter che sono il massimo". Impossibile non parlare proprio della squadra di Gasperini, prima in classifica in Serie A: "L'Atalanta è un esempio mondiale di modello virtuoso, hanno raggiunto una mentalità vincente e questo non è facile. Durante la stagione ci saranno delle pressioni e sapranno gestirle. Loro sono la lepre, noi i cacciatori: saranno tra le candidate principali per lo Scudetto".