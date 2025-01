Roma-Lazio torna in notturna dopo 6 anni: si gioca domenica 5 gennaio alle 20.45. Iniziano a definirsi le formazioni che scenderanno in campo domani sera. Nella squadra di Claudio Ranieri sono 5 i giocatori che faranno il loro esordio nel derby della Capitale

5 debuttanti nella grande sfida più attesa dell'anno per i tifosi: Hummels, Saelemaekaers, Dovbyk, Manu Konè e Pisilli. Hummels è il leader con il carisma del campione del mondo. Il miglior difensore della scorsa edizione della Champions. Lettura innata dei passaggi, senso dell'anticipo, capacità di rompere la linea.

Saelemaekers è il jolly più utile di Ranieri. Trequartista o esterno di fascia. Manuale del calcio totale. Versatile per adattarsi sulla fascia e provare a respingere l'assalto pieno di qualità di Tavares e Zaccagni. Dovbyk è il terminale avanzato. Riempie l'area di rigore e sa duettare con Dybala come si è visto al Meazza. Combinazione tecnica perfetta in coppia con l'argentino. Un derby che rappresenta da sempre una sfida fisica ed emotiva. Elementi in grado di adattarsi bene alla corazza indossata da Manu Koné. Piedi morbidi e fisico da gladiatore. È il miglior recupera palloni della squadra.

Infine Pisilli. Classe 2004. Vent'anni. Già in nazionale con Spalletti. Personalià, intelligenza tattica e caratteristiche box to box. Ranieri stravede per lui. Un derby da predestinato per un futuro da capitano della Roma.