Torna così titolare Lorenzo Pellegrini, proprio in occasione del derby. Il capitano giallorosso indossa nuovamente la fascia: in campionato era partito in panchina nelle ultime 5 partite, dopo la sostituzione all’intervallo contro il Napoli (24 novembre 2024), la sua ultima da titolare in A. Ranieri gli aveva poi dato fiducia in Europa League (titolare contro il Braga il 12 dicembre 2024, e in gol), ma in campionato era partito fuori contro Atalanta, Lecce, Como, Parma e Milan, entrando solo in due occasioni (con Como e Milan)