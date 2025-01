Dove vedere Como-Milan

La partita tra Como e Milan, recupero della 19^ giornata di Serie A si gioca martedì 14 gennaio alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita Como-Milan, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa martedì 14 gennaio alle ore 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi; commento Riccardo Montolivo, a

I numeri di Como e Milan

Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 256 giorni, ovvero dal 3 maggio 2003: vittoria dei rossoneri per 2-0 al Meazza, con gol di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 11 sfide contro il Como in Serie A (6V, 5N), vincendo le due più recenti; l’ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza, con Ottavio Bianchi allenatore dei biancoblù). Il Milan ha vinto l’ultima trasferta contro il Como in Serie A (2-1 il 15 dicembre 2002); i rossoneri non hanno mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i lariani nel massimo campionato.

Il Como ha perso solo una delle ultime sei gare di campionato (2V, 3N), dopo che era stato sconfitto quattro volte nelle cinque precedenti (1N). Il Milan viene da due pareggi di fila in campionato (con Roma e Cagliari) e potrebbe chiudere in parità tre gare consecutive in Serie A per la prima volta da settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso. Il Como ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Roma e Lecce, entrambe per 2-0), l’ultima volta che ha ottenuto tre successi interni di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre e novembre 1984, con Ottavio Bianchi alla guida. Grande equilibrio nelle otto trasferte del Milan in questo campionato: i rossoneri hanno registrato tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte fuori casa, con 12 gol fatti e 12 reti subite. Considerando solo l’andamento in trasferta nella Serie A 2024/25, infatti, i rossoneri occupano la nona posizione per media punti (1.4).