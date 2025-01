Al Sinigaglia il recupero della 19^ giornata (gara rinviata per l’impegno del Milan in Supercoppa). Como pericoloso in avvio con Strefezza che impegna Maignan, poco dopo Diao sfiora il vantaggio, ma Theo salva. Per il Milan grande chance sul piede di Reijnders. Giallo pesante per Morata: era diffidato, salterà la Juve. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD