Inzaghi: "Proteste? Gli arbitri possono sbagliare"

L'allenatore dell'Inter commenta il pari casalingo contro il Bologna: "Complimenti a loro che sono una squadra ben organizzata, c'è un po' di amaro in bocca perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare il terzo gol. Questo pari dà fiducia agli altri? Non lo so, noi pensiamo a noi stessi, dobbiamo fare di certo qualcosa in più, ne avevamo vinte sei di fila, ne abbiamo pareggiata una ora"

Simone Inzaghi è rammaricato per una vittoria mancata contro il Bologna ma rende merito alla squadra di Italiano che ha conquistato un punto a San Siro: "Complimenti al Bologna che è un avversario difficile da affrontare - dice - La nostra squadra ha fatto una buona gara, abbiamo creato tanto, abbiamo concesso qualcosa soprattutto sul secondo gol, abbiamo avuto tante occasioni per fare il terzo, avevamo rimontato, c'è rammarico per non aver centrato i tre punti ma grande rispetto per l'avversario, abbiamo fatto quello che dovevamo". Un'Inter che è forse mancata proprio nel momento in cui ha avuto l'inerzia della gara dalla sua parte: "Abbiamo un po' di amaro in bocca perché potevamo fare il 3-2 ma giocavamo contro una squadra ben organizzata, abbiamo fatto una gara dispendiosa e due ottimi gol".

"Un pari che dà fiducia ad altri? Pensiamo a noi stessi" Un secondo gol che si poteva evitare: "Sul secondo gol, eravamo schierati e abbiamo permesso loro di mettere una palla troppo facilmente, potevamo difendere meglio e come ho detto prima volevamo i tre punti ma abbiamo incontrato un grande avversario". Un risultato che potrebbe dare fiducia agli avversari dell'Inter: "Non lo so, dobbiamo guardare a noi stessi, venivamo da sei vittorie in campionato, ne abbiamo pareggiata una, dobbiamo proseguire, dobbiamo fare qualcosa in più perché abbiamo un calendario fitto, ci stanno delle rotazioni e via dicendo. Il nervosismo a fine gara? Nessun problema, i ragazzi erano un po' agitati e non volevo che esagerassero con le proteste, anche gli arbitri possono sbagliare e non volevo che si andasse oltre ma non c'è nessun problema, massima stima e rispetto".