Maldini, il regalo speciale per Theo Hernandez

Un legame profondo quello fra Paolo Maldini e Theo Hernandez che risale a quando l'ex difensore rossonero da dirigente convinse l'esterno ad accettare la corte del Milan nel giugno 2019. Le strade poi si sono divise ma la stima è rimasta molto forte. Con il gol segnato al Como, Hernandez ha superato Paolo Maldini come difensore con più gol segnati in Serie A nella storia del Milan arrivando a 30. Oltre ai complimenti, già ricevuti da Maldini via social, è arrivato anche un regalo particolare dalla leggenda rossonera che Theo Hernandez ha mostrato con una story su Instagram: una maglia speciale con il numero 3 con tanto di dedica: "A Theo, il mio degno erede. Ti voglio bene“ per ribadire ancora una volta l'affetto nei suoi confronti

Vedi anche Il Milan ha in pugno Walker: intesa col giocatore