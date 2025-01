Il Milan abbandona la pista Rashford e sceglie di occupare lo slot per gli extracomunitari con il difensore inglese, in uscita dal Manchester City. Tra il club rossonero e il giocatore c'è l'intesa, ora bisogna definire l'operazione con i Citizens

Kyle Walker potrebbe essere presto un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha in pugno il difensore classe 1990, in uscita dal Manchester City e voglioso di fare una nuova esperienza all'estero. La società di proprietà di RedBird ha un solo slot a disposizione degli extracomunitari e ha deciso di occuparlo con Walker. Tra il Milan e il 34enne difensore c'è l'intesa, a questo punto bisognerà definire i dettagli dell'operazione col City. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2026: si potrebbe arrivare a una risoluzione, altrimenti si opterà per un prestito con diritto di riscatto. Con Walker il Milan consegnerebbe a Conceicao un giocatore duttile, in grado di giocare terzino ma anche centrale all'occorrenza, e si cautelerebbe in caso dovesse partire Tomori (obiettivo della Juventus).