Dove vedere Genoa-Monza

I numeri di Genoa e Monza

Dopo avere perso entrambe le sfide dello scorso campionato contro il Monza (0-1 all’andata all’U-Power Stadium e 2-3 al ritorno al Ferraris), il Genoa ha vinto il match più recente contro i brianzoli in Serie A (1-0 in trasferta, lo scorso 24 agosto, con gol di Andrea Pinamonti). Equilibrio nelle ultime sei sfide tra Genoa e Monza tra Serie A e Serie B (tre successi per parte), dopo che nelle precedenti 37 gare tra le due formazioni in queste competizioni il Grifone era rimasto imbattuto ben 35 volte (22V, 13N). Il Genoa è rimasto imbattuto in 20 delle 21 partite casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B (16V, 4N); l’unica vittoria dei brianzoli in trasferta contro il Grifone è arrivata, però, in quella più recente, lo scorso 9 marzo (3-2 con gol di Matteo Pessina, Dany Mota e Daniel Maldini per i lombardi). Il Genoa ha registrato solo due sconfitte nelle ultime 11 gare di campionato (4V, 5N), perdendo tuttavia il match più recente contro la Roma; il Grifone non subisce due sconfitte di fila in Serie A dallo scorso ottobre (contro Lazio e Fiorentina in quel caso). Nel match più recente al Ferraris, il Genoa ha ottenuto la sua prima vittoria interna di questo campionato (1-0 contro il Parma), dopo che aveva registrato sei pareggi e quattro sconfitte in gare casalinghe. L’ultima volta in cui i liguri hanno conquistato almeno due successi di fila al Ferraris in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio scorsi (tre in quel caso). Il Monza ha perso le ultime tre trasferte in campionato e non ha mai infilato quattro sconfitte esterne di fila in Serie A. Il Monza ha segnato in nove partite di fila per la prima volta in Serie A; tuttavia, in questi nove match i brianzoli hanno anche sempre subito gol.