La sfida di Marassi chiude la 22^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Genoa e Monza. Vieira avanza Thorsby nel tridente completato da Miretti e Pinamonti, Kassa a centrocampo. Bocchetti senza Bianco e con Urbanski. Maldini-Caprari davanti. Piove a forte a Marassi ma per ora il match è confermato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD