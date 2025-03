Lazio, Castellanos si ferma: due settimane di stop

E' arrivato dalla Lazio il comunicato ufficiale che riguarda le condizioni di Castellanos. L'attaccante si ferma per una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. Previsto uno stop di almeno due settimane e dunque resta a rischio la gara con il Torino programmata per lunedì 31 marzo alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. Era appena rientrato da un altro infortunio muscolare

Due settimane di stop almeno per Castellanos. L'attaccante della Lazio, che nell'ultima partita contro il Bologna era rimasto in panchina, durante la precedente sfida contro il Viktoria Plzen in Europa League aveva accusato un problema muscolare. Gli accertamenti strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio quotidiano per quantificare i tempi di recupero che però dovrebbero portarlo a saltare, quasi certamente, solo la prossima gara dopo la sosta in programma contro il Torino il 31 marzo allo Stadio Olimpico. Castellanos era appena rientrato dopo un lungo infortunio agli adduttori della coscia sinistra che gli aveva fatto saltare 8 partite dall'inizio del 2025